В Бурятии бабушка украла телефон в поезде и подарила его внуку

В Улан-Удэ к транспортным полицейским обратилась пассажирка поезда «Иркутск - Наушки» с заявлением о краже сотового телефона. Ущерб составил около семи тысяч рублей.

Правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия. Воровкой оказалась 68-летняя жительница Прибайкальского района. Вместе с пострадавшей она ехала в одном купе.

«Женщина рассказала транспортным полицейским, что подарила украденный телефон внуку. По месту проживания задержанной изъяты две сим-карты, которые она вынула из похищенного телефона»,

- добавили в Улан-Удэнском ЛО МВД России на транспорте.



По факту кражи возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.







Фото: Номер один