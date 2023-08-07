Происшествия 07.08.2023 в 15:16
В Бурятии бабушка украла телефон в поезде и подарила его внуку
Вскоре к пожилой женщине нагрянула полиция
Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ к транспортным полицейским обратилась пассажирка поезда «Иркутск - Наушки» с заявлением о краже сотового телефона. Ущерб составил около семи тысяч рублей.
Правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия. Воровкой оказалась 68-летняя жительница Прибайкальского района. Вместе с пострадавшей она ехала в одном купе.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
«Женщина рассказала транспортным полицейским, что подарила украденный телефон внуку. По месту проживания задержанной изъяты две сим-карты, которые она вынула из похищенного телефона»,
- добавили в Улан-Удэнском ЛО МВД России на транспорте.
Фото: Номер один