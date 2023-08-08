Происшествия 08.08.2023 в 10:25

В Улан-Удэ в третий раз сбили один и тот же светофор

Автомобилистов просят быть более внимательными на дорогах
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ в третий раз сбили один и тот же светофор
7 августа на перекрестке проспекта Строителей и улицы Жердева в Улан-Удэ автомобиль врезался в металлическую опору светофора, сильно повредив её. Как сообщили в «Горсвете», эту опору сбивают уже в третий раз.

Прибывшая на место происшествия бригада предприятия оперативно устранила последствия аварии, заменив поврежденную стойку на новую.

– Уважаемые автомобилисты, просим соблюдать правила дорожного движения. Летом мы строим новые сети наружного освещения по плану, который разработан на год, на месяц, на неделю. Кроме того, отрабатываем заявки. Самое большое количество сигналов мы получаем по сбитым светофорным стойкам. Устранить неполадки нужно оперативно, чтобы обезопасить дорожное движение. Электрикам остаётся меньше времени на основную работу, – обратился к горожанам директор МБУ «Горсвет» Алексей Тулонов.

Фото: «Горсвет»
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ЗУРХАЙ
с 2 по 8 августа

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