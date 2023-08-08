В Улан-Удэ разоблачили хитроумного «шумахера» на «Лексусе»

В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД разоблачили злостного нарушителя правил. Любитель быстрой езды установил на свой «Лексус» подложные номера, чтобы не оплачивать штрафы.Как рассказали в ГИБДД Бурятии, водитель автомобиля «Лексус 470» неоднократно попадал в объектив дорожных камер, однако установленный на машине подложный регистрационный знак не позволял идентифицировать владельца. Тогда экипажам ДПС разослали ориентировку на задержание иномарки.«Поздним вечером 9 июля наряд ДПС заметил автомобиль нарушителя на Верхней Березовке. За рулем машины находился 52-летний улан-удэнец. При проверке документов на автомобиль и идентификационных номерных агрегатов подозрения автоинспекторов подтвердились. Мужчина установил на принадлежащей ему иномарке подложный регистрационный знак со схожими буквенно-цифровыми данными», - рассказали в Госавтоинспекции.За данное нарушение в отношении мужчины составили административный протокол. На днях суд лишил его водительских прав сроком на 6 месяцев. Кроме того, гражданин оплатил 107 штрафов за нарушения ПДД, которые он накопил, передвигаясь на автомобиле с подложными номерами. Как уточнили в ГИБДД, большинство из них горожанин получил за превышение скорости.Что касается номеров, которые были установлены на «Лексусе», то, со слов водителя, он якобы нашел их на обочине дороги.Фото: ГИБДД Бурятии