В Бурятии задержали суперзлопамятного сельчанина

В сентябре прошлого года в селе Верхние Тальцы Хоринского района произошло возгорание сена. При выезде на место происшествия выяснилось, что пожар произошел из-за поджога. Ущерб владелец оценил в 200 тысяч рублей.Недавно полицейским удалось задержать поджигателя. Им оказался 37-летний местный житель, который скрывался от правоохранителей в Улан-Удэ.Как сообщили в МВД Бурятии, еще в 2018 году мужчина подрабатывал у хозяина сена и посчитал, что последний недостаточно заплатил ему за работу. Затаив обиду, сельчанин решил отомстить, но попал в колонию за кражу. Однако и после освобождения жажда мести у мужчины не угасла. Выпив спиртного, злоумышленник пробрался к стогу сена, расположенному в ограде дома бывшего работодателя, и поджег его. Только после того, как огонь разгорелся, мститель скрылся с места происшествия.По факту уничтожения чужого имущества возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.Фото: pixabay.com