Происшествия 09.08.2023 в 10:08

В Бурятии задержали суперзлопамятного сельчанина

Мужчина отомстил работодателю за обиду, нанесенную несколько лет назад
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии задержали суперзлопамятного сельчанина
В сентябре прошлого года в селе Верхние Тальцы Хоринского района произошло возгорание сена. При выезде на место происшествия выяснилось, что пожар произошел из-за поджога. Ущерб владелец оценил в 200 тысяч рублей.

Недавно полицейским удалось задержать поджигателя. Им оказался 37-летний местный житель, который скрывался от правоохранителей в Улан-Удэ.

Как сообщили в МВД Бурятии, еще в 2018 году мужчина подрабатывал у хозяина сена и посчитал, что последний недостаточно заплатил ему за работу. Затаив обиду, сельчанин решил отомстить, но попал в колонию за кражу. Однако и после освобождения жажда мести у мужчины не угасла. Выпив спиртного, злоумышленник пробрался к стогу сена, расположенному в ограде дома бывшего работодателя, и поджег его. Только после того, как огонь разгорелся, мститель скрылся с места происшествия.

По факту уничтожения чужого имущества возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.

Фото: pixabay.com
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