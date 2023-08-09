В Бурятии крепко спящий подросток напугал мать

Утром 9 августа в Бурятскую Республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение от жительницы Гусиноозерска. Женщина рассказала, что не может попасть в запертую квартиру. Со слов матери, внутри жилища находился её 15-ти летний сын, до которого она не смогла дозвонится и достучатся.«На место оперативно выехали спасатели. В присутствии сотрудника полиции при помощи аварийно-спасательного инструмента они вскрыли запертую дверь, обеспечив доступ в помещение обеспокоенной матери. В квартире был обнаружен крепко спящий подросток», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС