Светящиеся шары в центре Улан-Удэ перестали светиться

Сегодня ночью на ул. Ербанова в Улан-Удэ неизвестные украли четыре блока питания элементов ночной инсталляции города.– Блоки питания мы сегодня восстановим. У большинства горожан есть мобильные телефоны с камерами. Просим проявить бдительность, по возможности фиксировать данные факты и сообщать в компетентные органы, – прокомментировал ситуацию директор МБУ «Горсвет» Алексей Тулонов.Напомним, этим летом городские электрики установили 46 светящихся шаров вдоль ул. Бабушкина, Ербанова, Революции 1905 года. Контуры декоративных фигур подсвечиваются профессиональной иллюминацией. Благодаря особому креплению создается впечатление, что шары парят в воздухе. Световые шары установлены, чтобы поднимать настроение горожан и заполнить светом ночной город, отмечают в мэрии города.Фото: мэрия Улан-Удэ