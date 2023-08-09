Происшествия 09.08.2023 в 15:31
В Иволгинском районе Бурятии нашли вторую бешеную лесу
Животное обнаружили в селе Каленово, где уже введен карантин
Текст: Константин Воронов
В одном из хозяйств села Каленово Иволгинского района обнаружен второй труп лисицы. Исследование животного подтвердило у него наличие вируса бешенства.
«Ветеринары проведут дезинфекцию и дератизицию данного хозяйства. Восприимчивых к бешенству животных, подлежащих профилактической вакцинации, в хозяйстве нет. Дополнительный эпизоотический очаг оперативно внесен в план ликвидации бешенства, территория неблагополучного пункта остается прежней - в границах села Каленово», - сообщили в Управлении ветеринарии Бурятии.
Напомним, ранее в этом селе уже находили бешеную лису, из-за этого в населенном пункте ввели карантин, а ветеринары начали вакцинировать всех домашних животных.
«На 8 августа ветеринарные специалисты привили против бешенства 170 голов КРС, 39 голов МРС, 61 свинью, 141 собаку и 84 кошки», - отчитались в ведомстве.
Фото: Управление ветеринарии Бурятии
«Ветеринары проведут дезинфекцию и дератизицию данного хозяйства. Восприимчивых к бешенству животных, подлежащих профилактической вакцинации, в хозяйстве нет. Дополнительный эпизоотический очаг оперативно внесен в план ликвидации бешенства, территория неблагополучного пункта остается прежней - в границах села Каленово», - сообщили в Управлении ветеринарии Бурятии.
Напомним, ранее в этом селе уже находили бешеную лису, из-за этого в населенном пункте ввели карантин, а ветеринары начали вакцинировать всех домашних животных.
«На 8 августа ветеринарные специалисты привили против бешенства 170 голов КРС, 39 голов МРС, 61 свинью, 141 собаку и 84 кошки», - отчитались в ведомстве.
Фото: Управление ветеринарии Бурятии
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