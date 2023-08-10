Происшествия 10.08.2023 в 10:08

В Бурятии стало больше насильников

Число изнасилований в республике выросло на 10%
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии стало больше насильников
В январе–июле 2023 года в Бурятии зарегистрировано 11499 преступлений, что на 3,6% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Такие данные озвучили сегодня в республиканской прокуратуре.

Как сообщили в ведомстве, в регионе сократилось количество убийств и покушений на убийство (-31%), грабежей (-13%), краж (-14%), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (-4%), оружия (‑32%).

При этом отмечается рост тяжких и особо тяжких преступлений (+5,5%), изнасилований и покушений на изнасилование (+10%), мошенничеств (+76%), вымогательств (+27%).

Снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах (-13%).

Возросло на 57% количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Фото: pixabay.com
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