Происшествия 10.08.2023 в 11:16
В Бурятии автомобиль сбил 10-летнего ребенка на «зебре» и уехал
Инцидент произошел в Северобайкальске
Текст: Евгения Гармаева
В оперативной сводке по Северобайкальску сообщается, что накануне 9 августа на пешеходном переходе по проспекту Ленинградский автомобиль наехал на мальчика 2013 года рождения.
Школьнику оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.
«Водитель скрылся с места ДТП. Ребёнок, с ссадиной затылочной области справа, доставлен в приёмный покой»,
- сообщили в «Северобайкальск-инфо 24/7» со ссылкой на ЕДДС.
Фото: Номер один