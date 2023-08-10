Происшествия 10.08.2023 в 11:16

В Бурятии автомобиль сбил 10-летнего ребенка на «зебре» и уехал

Инцидент произошел в Северобайкальске
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии автомобиль сбил 10-летнего ребенка на «зебре» и уехал

В оперативной сводке по Северобайкальску сообщается, что накануне 9 августа на пешеходном переходе по проспекту Ленинградский автомобиль наехал на мальчика 2013 года рождения.

«Водитель скрылся с места ДТП. Ребёнок, с ссадиной затылочной области справа, доставлен в приёмный покой»,

 - сообщили в «Северобайкальск-инфо 24/7» со ссылкой на ЕДДС.
Школьнику оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.



Фото: Номер один

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