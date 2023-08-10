Происшествия 10.08.2023 в 11:42

В Улан-Удэ задержали пьяного таксиста

Бдительные граждане сообщили о нарушителе в специальный чат-бот
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ задержали пьяного таксиста
В чат-бот ГИБДД Бурятии поступило сообщение о том, что на ул. Забайкальской в Улан-Удэ водитель такси марки «Рено Логан» находится в состоянии алкогольного опьянения. Для проверки заявления направился ближайший экипаж ДПС.

«В ходе патрулирования улиц автоинспекторы увидели указанный автомобиль и потребовали водителя остановиться. За рулём находился 37-летний горожанин с признаками опьянения. В машине также была компания пьяных друзей водителя. Они пытались препятствовать работе автоинспекторов, однако после настойчивых требований полицейских прекратили противоправные действия», - рассказали в МВД Бурятии.

Результат освидетельствования водителя показал 1,16 мг/л. В отношении мужчины составили административный материал, а его машину увезли на штрафстоянку.

Как отметили в ГИБДД, всего с начала года, когда Госавтоинспекция запустила в Улан-Удэ сервис по приему анонимных сообщений о пьяных водителях, в телеграм-бот @gibdd03_bot поступило более 90 сигналов. При их отработке задержано 42 нетрезвых автомобилистов.

Госавтоинспекция призывает граждан не оставлять без внимания факты грубых нарушений ПДД, в том числе связанных с вождением в состоянии опьянения.

«Оперативная информация в чат-бот позволит сотрудникам Госавтоинспекции своевременно реагировать и пресекать нарушения. В обращении необходимо указать дату, время и место нарушения или приложить фотографию транспортного средства. Все сообщения принимаются на условиях анонимности», - подчеркивают в Госавтоинспекции.

По данным МВД Бурятии, с начала года по вине пьяных водителей совершено 103 ДТП. В них погибли 23 человека, еще 127 граждан получили травмы. Инспекторами ДПС задержаны свыше 4600 водителей, находившихся за рулем с признаками опьянения.

Фото: скриншот видео ГИБДД
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