Происшествия 16.08.2023 в 06:00

Баир Жамбалов попытался досрочно выйти на свободу

Он попросил заменить оставшийся срок на принудительные работы
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Текст: Дмитрий Родионов
Баир Жамбалов попытался досрочно выйти на свободу
Баир Жамбалов, экс-вице-спикер Народного Хурала Бурятии, осужденный за насмерть сбитую 17-летнюю Галину Бурчевскую, на прошлой неделе попытался добиться освобождения. Соответствующее представление в суд направили из колонии-поселения, где отбывает наказание осужденный. Железнодорожный суд Улан-Удэ попросили, чтобы вместо неотбытой части наказания Жамбалова отправили на так называемые принудительные работы.

Напомним, что еще весной 2021 года Прибайкальский районный суд вынес приговор бывшему вице-спикеру Народного Хурала Бурятии Баиру Жамбалову. Он был осужден за ДТП, в результате которого на дороге «Улан-Удэ – Курумкан» в районе села Батурино под колесами джипа Toyota Land Cruiser Prado погибла 17-летняя девушка, а сам он скрылся с места происшествия.

Вначале обвиняемым был друг Жамбалова, бизнесмен-строитель (который взял вину на себя), а сам вице-спикер шел по делу свидетелем. Но после того, как информацию о ДТП предали огласке, Жамбалова задержали, предъявив ему обвинение по статье «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее причинение смерти человеку, соединенное с оставлением места происшествия». Также ему предъявили обвинение и по другой статье - «Оставление в опасности».

В это же время депутаты Хурала лишили Баира Жамбалова должностных полномочий заместителя председателя регионального парламента.

В итоге он получил шесть лет лишения свободы в колонии-поселении. Но поскольку дело длилось с начала 2020 года и Жамбалов находился под домашним арестом, фактически половину срока экс-чиновник уже отбыл. Появилась возможность оставшуюся часть срока провести в более комфортных условиях - поработать на стройках народного хозяйства, но уже не в стенах колонии-поселения.

11 августа 2023 года в Железнодорожном райсуде Улан-Удэ прошло заседание по Баиру Жамбалову. По расписанию суда ходатайство о смягчении наказания назначили к рассмотрению сразу после обеденного перерыва. Осужденный, находясь в колонии, мог отвечать на вопросы суда по видеосвязи.

Однако, как пояснили участникам процесса в суде, в связи с перебоями в подаче электроэнергии в колонии-поселении заседание по Жамбалову и другим сидельцам, стремящимся поскорее покинуть стены пенитенциарного учреждения, перенесли на более поздний срок. На суд пришел адвокат Жамбалова, а также представитель пострадавшей стороны - отец погибшей девушки Максим Бурчевский. Он пришел без своего адвоката. Бурчевский на этот раз был немногословным. Не стал комментировать и ходатайство о смягчении наказания Жамбалову.

Однако ранее, при вынесении приговора виновнику ДТП в Прибайкальском райсуде, Максим Бурчевский заявил, что его не устраивает мягкость наказания виновнику ДТП и он будет оспаривать решение в вышестоящей инстанции. Но в итоге приговор шесть лет в колонии-поселении устоял.

Устояли срок и форма наказания для виновника ДТП и в этот раз. Железнодорожный райсуд Улан-Удэ не стал входить в положение осужденного и выпускать его на свободу. Как сообщил информированный источник «Номер один», несмотря на желание друзей Баира Жамбалова помочь экс-вице-спикеру с помощью своих связей досрочно покинуть стены пенитенциарного учреждения, принято решение «не раздражать электорат». Учитывая сформировавшееся общественное мнение по данному ДТП, досрочное освобождение осужденного накануне выборов в Хурал, назначенных на 10 сентября, посчитали «несвоевременным». Оставшуюся часть срока Баир Жамбалов, судя по всему, пока продолжит отбывать в колонии-поселении.

Фото: «Номер один»
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