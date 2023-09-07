Часть жителей Улан-Удэ отрезало от большой дороги

Жители домов по улице Дашиева в Улан-Удэ неожиданно получили для себя головную боль. На дороге, ведущей к их домам, появился участок, на котором застревают машины, сообщают активисты Общероссийского Народного фронта.

«Дело в том, что район активно застраивается новостройками. И застройщик при благоустройстве территории начал строить дорогу к новым домам. Ранее местным жителям обещали, что дорога пойдет во дворы "старожилов", однако сейчас горожане видят, что дорога круто поворачивает к новостройкам, не доходя до имеющейся внутридворовой дороги буквально 5 метров. Эти метры грозят стать непреодолимым препятствием для жильцов, ведь новая дорога существенно приподнята над уровнем земли»,

- рассказали в ОНФ



Как итог – после сегодняшнего дождя в образовавшейся луже уже застрял автомобиль. Жители опасаются, что если этот участок оставить как есть, к домам сложно будет проехать и частным машинам, и экстренным службам.

Общественники ОНФ призывают администрацию города и застройщика обратить внимание на этот участок.





Фото: "ОНФ Бурятии"