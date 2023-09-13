В Бурятии прокомментировали видео с выкинутой из маршрутки женщиной

Сегодня в паблике «Весь Улан-Удэ появилось видео, как в одном из районов водитель маршрутки вытаскивает из салона женщину и бросает её на остановке.«11 сентября водитель 420-го маршрута Бичура - Улан-удэ взял пассажирку в деревне Шибертуи, у которой был куплен билет. Она была выпевшая, так как у неё за день вперёд был юбилей. В начале деревни Заган водитель «выбросил» женщину прямо на остановке, где она осталась лежать, а ноги у неё находились на проезжей части», - сообщалось в комментарии к видео.На видеозаписи бросалось в глаза то, что никто из пассажиров маршрутки не заступился за женщину. Как выяснилось, неспроста.Как рассказал в вайбер-чате «Бичура-инфо.24/7» представитель транспортной компании, женщина села в автобус в нетрезвом состоянии. Ей сразу же было сделано замечание, но по пути следования она продолжила злоупотреблять алкоголем, при этом ругаться матом на весь салон, тем самым отвлекая водителя, что могло привести к ДТП.«Пассажиры возмущались поведением женщины и просили её высадить, так как в салоне ехали дети и пожилые люди, на весь салон стоял запах алкоголя. На что водитель ответил «высажу её в следующем населенном пункте на остановке». На остановке в селе Заган ей несколько раз предложили покинуть автобус, но женщина, ругаясь матом, отказалась выходить. После чего водитель вытащил её из автобуса, так как дальнейшее движение подвергало опасности жизнь и здоровье пассажиров, могло возникнуть ДТП, спровоцированное женщиной. Водитель дождался, пока женщина сядет на скамейку. Деньги за проезд ей будут возвращены», - сообщил представитель предприятия.Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»