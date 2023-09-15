Происшествия 15.09.2023 в 14:54
Житель Улан-Удэ планировал перебросить в колонию телефон и наркотики
Для этого мужчина решил прибегнуть к помощи арбалета
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ оперативники ИК-2 УФСИН России по Бурятии и сотрудники полиции задержали мужчину, который с помощью арбалета планировал перебросить в колонию запрещенные предметы.
«У гражданина обнаружены спортивный арбалет и две стрелы с примотанными свертками. Внутри них находились сотовый телефон, сим-карта, медицинские шприцы и наркотическое вещество», - сообщили в УФСИНе.
Изъятые наркотики направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД Бурятии. С 30-летним правонарушителем сейчас разбираются правоохранительные органы.
Фото: УФСИН по РБ
«У гражданина обнаружены спортивный арбалет и две стрелы с примотанными свертками. Внутри них находились сотовый телефон, сим-карта, медицинские шприцы и наркотическое вещество», - сообщили в УФСИНе.
Изъятые наркотики направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД Бурятии. С 30-летним правонарушителем сейчас разбираются правоохранительные органы.
Фото: УФСИН по РБ