Житель Улан-Удэ планировал перебросить в колонию телефон и наркотики

В Улан-Удэ оперативники ИК-2 УФСИН России по Бурятии и сотрудники полиции задержали мужчину, который с помощью арбалета планировал перебросить в колонию запрещенные предметы.«У гражданина обнаружены спортивный арбалет и две стрелы с примотанными свертками. Внутри них находились сотовый телефон, сим-карта, медицинские шприцы и наркотическое вещество», - сообщили в УФСИНе.Изъятые наркотики направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД Бурятии. С 30-летним правонарушителем сейчас разбираются правоохранительные органы.Фото: УФСИН по РБ