Происшествия 15.09.2023 в 15:08
ДТП с мотоциклистом произошло на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ
Байкер получил травмы
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии, случившейся сегодня днем на проспекте Автомобилистов. Там столкнулись автомобиль «Хонда Стрим» и мотоцикл.
«В результате ДТП 30-летний водитель мотоцикла получил травмы различной степени тяжести. Мужчина не имеет права управления мототранспортом», - сообщили в Госавтоинспекции.
Фото: ГИБДД Бурятии
«В результате ДТП 30-летний водитель мотоцикла получил травмы различной степени тяжести. Мужчина не имеет права управления мототранспортом», - сообщили в Госавтоинспекции.
Фото: ГИБДД Бурятии
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