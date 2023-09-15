ДТП с мотоциклистом произошло на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ

В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии, случившейся сегодня днем на проспекте Автомобилистов. Там столкнулись автомобиль «Хонда Стрим» и мотоцикл.«В результате ДТП 30-летний водитель мотоцикла получил травмы различной степени тяжести. Мужчина не имеет права управления мототранспортом», - сообщили в Госавтоинспекции.Фото: ГИБДД Бурятии