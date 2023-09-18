В Бурятии из-за 15 сосен у пенсионера отобрали трактор с прицепом

Прокуратура Кижингинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 67-летнего местного жителя.В мае 2023 года мужчина в лесном фонде незаконно спилил 15 сосен. Этим он причинил ущерб Российской Федерации ущерб на сумму 218 тыс. рублей.Суд признал его виновным за незаконную рубку в особо крупном размере. С учетом характеристики личности подсудимого, совокупности смягчающих обстоятельств, в том числе возмещения причиненного ущерба, ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. При этом суд принял решение о конфискации трактора и прицепа, использованных виновным при совершении незаконной рубки."Не согласившись с конфискацией своего имущества, осужденный обжаловал приговор в вышестоящий суд. При этом он утверждал, что транспортное средство принадлежит его родственнице, пользовался трактором с ее разрешения, конфискация поставила его семью в тяжелое положение ввиду невозможности вести хозяйство", сообщили в Прокуратуре Бурятии.Верховный суд республики с учетом мнения участвующего в судебном заседании прокурора доводы жалобы признал необоснованными, приговор оставил без изменения.Фото: Номер один