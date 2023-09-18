Житель Бурятии получил 7 лет колонии за письмо в Японию

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Иволгинского района. Он обвинялся в незаконной пересылке наркотиков и покушении на контрабанду.«Обвиняемый, желая погасить денежный долг перед проживающим в Токио родственником, по его просьбе в феврале 2023 года оформил в отделении почтовой связи международное почтовое отправление в Японию. Оно содержало полусинтетическое наркотическое вещество массой 0,7 грамм, что является особо крупным размером», - сообщили в прокуратуре Бурятии.Однако конверт с наркотиками до адресата не дошел – его изъяли сотрудники ФСБ.Верховный суд Бурятии признал парня виновным и приговорил его к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.Фото: «Номер один»