Происшествия 18.09.2023 в 16:15

Житель Бурятии получил 7 лет колонии за письмо в Японию

В конверт парень положил наркотики для своего родственника
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии получил 7 лет колонии за письмо в Японию
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Иволгинского района. Он обвинялся в незаконной пересылке наркотиков и покушении на контрабанду.

«Обвиняемый, желая погасить денежный долг перед проживающим в Токио родственником, по его просьбе в феврале 2023 года оформил в отделении почтовой связи международное почтовое отправление в Японию. Оно содержало полусинтетическое наркотическое вещество массой 0,7 грамм, что является особо крупным размером», - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Однако конверт с наркотиками до адресата не дошел – его изъяли сотрудники ФСБ.

Верховный суд Бурятии признал парня виновным и приговорил его к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

Фото: «Номер один»
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