Происшествия 18.09.2023 в 16:43
Житель Бурятии попал под суд за запрещенную татуировку
Мужчина демонстрировал символику экстремистского движения
Текст: Евгения Гармаева
Гусиноозерский городской суд вынес приговор местному жителю, который набил на своем теле запрещенную тату.
«А., демонстрировавший татуировки с символикой международного экстремистского движения, доступных для обозрения неограниченному кругу лиц, признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. А. назначено наказание в виде штрафа»,
– говорится в приговоре.
Отметим, согласно санкциям статьи, помимо штрафа предусмотрена «конфискация предмета административного правонарушения». Однако в решение суда не сообщается, избавился ли житель от тату.
Фото: pixabay.com
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