Житель Бурятии попал под суд за запрещенную татуировку

Гусиноозерский городской суд вынес приговор местному жителю, который набил на своем теле запрещенную тату.

«А., демонстрировавший татуировки с символикой международного экстремистского движения, доступных для обозрения неограниченному кругу лиц, признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. А. назначено наказание в виде штрафа»,

– говорится в приговоре.



Отметим, согласно санкциям статьи, помимо штрафа предусмотрена «конфискация предмета административного правонарушения». Однако в решение суда не сообщается, избавился ли житель от тату.









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