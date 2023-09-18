Происшествия 18.09.2023 в 16:43

Житель Бурятии попал под суд за запрещенную татуировку

Мужчина демонстрировал символику экстремистского движения
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Текст: Евгения Гармаева
Житель Бурятии попал под суд за запрещенную татуировку

Гусиноозерский городской суд вынес приговор местному жителю, который набил на своем теле запрещенную тату.

«А., демонстрировавший татуировки с символикой международного экстремистского движения, доступных для обозрения неограниченному кругу лиц, признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. А. назначено наказание в виде штрафа»,

– говорится в приговоре.

Отметим, согласно санкциям статьи, помимо штрафа предусмотрена «конфискация предмета административного правонарушения». Однако в решение суда не сообщается, избавился ли житель от тату. 




Фото: pixabay.com

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татуировки Гусиноозерск

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