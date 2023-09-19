Происшествия 19.09.2023 в 09:26

В Бурятии осудили пиромана, наводившего ужас на жителей поселка

Мужчина спалил 5 домов и 2 бани у односельчан
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии осудили пиромана, наводившего ужас на жителей поселка
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Нового Уояна. В 2022 году мужчина «прославился» серией поджогов жилых и нежилых строений в поселке.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, сельчанин из хулиганских побуждений совершал в поселке поджоги с апреля 2020 года по август 2022 года. В результате его преступных действий пострадали 8 зданий, при этом 5 домов и 2 бани сгорели полностью, возгорание одного дома своевременно ликвидировали пожарные.

Злоумышленника удалось задержать по горячим следам после серии поджогов в ночь с 25 на 26 августа. Он попался полицейским на одной из улиц поселка в шапке с прорезями для глаз и рабочих перчатках.

«Преступления фигурант совершил в состоянии опьянения, из хулиганских побуждений, полагая, что все подожжённые им строения являются ветхими. Как правило, он спичками поджигал мусор рядом с постройкой, убеждался в распространении возгорания и переходил к следующему «объекту». В 2006 году он уже был условно осужден за попытку поджога», - рассказывали после задержания поджигателя в МВД Бурятии.

В итоге мужчине предъявили обвинение в четырех эпизодах умышленного уничтожения чужого имущества и одном покушении на умышленное уничтожение чужого имущества.

Северобайкальский городской суд признал подсудимого виновным и по совокупности преступлений назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства. Кроме того, суд обязал его возместить причиненный потерпевшим ущерб на общую сумму более 3 млн рублей.

Приговор вступил в законную силу.

Фото: МВД Бурятии
Теги
поджог

Все новости

В Монголии активизируют исследования новых источников энергии
19.09.2023 в 09:39
В Бурятии пропала 65-летняя пенсионерка
19.09.2023 в 09:38
В Бурятии осудили пиромана, наводившего ужас на жителей поселка
19.09.2023 в 09:26
В Улан-Удэ любитель выпить за рулем лишил многодетную семью автомобиля
19.09.2023 в 09:04
Алименты родителям
19.09.2023 в 09:00
В Улан-Удэ представят бурятско-русско-английский словарь для детей
18.09.2023 в 17:58
Жителей Бурятии пустят посмотреть на птиц, улетающих в Юго-Восточную Азию
18.09.2023 в 17:36
В Улан-Удэ стартует месячник чистоты
18.09.2023 в 16:53
Борец из Бурятии взял «бронзу» на соревнованиях в Наро-Фоминске
18.09.2023 в 16:43
Житель Бурятии попал под суд за запрещенную татуировку
18.09.2023 в 16:43
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 сентября

Читайте также
В Бурятии пропала 65-летняя пенсионерка
Жительница нуждается в медицинской помощи
19.09.2023 в 09:38
Житель Бурятии попал под суд за запрещенную татуировку
Мужчина демонстрировал символику экстремистского движения
18.09.2023 в 16:43
Житель Бурятии получил 7 лет колонии за письмо в Японию
В конверт парень положил наркотики для своего родственника
18.09.2023 в 16:15
В Бурятии раскрыли подробности ДТП с гибелью трех подростков
В отношении девушки-водителя возбуждено уголовное дело
18.09.2023 в 14:59
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru