Происшествия 19.09.2023 в 09:26
В Бурятии осудили пиромана, наводившего ужас на жителей поселка
Мужчина спалил 5 домов и 2 бани у односельчан
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Нового Уояна. В 2022 году мужчина «прославился» серией поджогов жилых и нежилых строений в поселке.
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, сельчанин из хулиганских побуждений совершал в поселке поджоги с апреля 2020 года по август 2022 года. В результате его преступных действий пострадали 8 зданий, при этом 5 домов и 2 бани сгорели полностью, возгорание одного дома своевременно ликвидировали пожарные.
Злоумышленника удалось задержать по горячим следам после серии поджогов в ночь с 25 на 26 августа. Он попался полицейским на одной из улиц поселка в шапке с прорезями для глаз и рабочих перчатках.
«Преступления фигурант совершил в состоянии опьянения, из хулиганских побуждений, полагая, что все подожжённые им строения являются ветхими. Как правило, он спичками поджигал мусор рядом с постройкой, убеждался в распространении возгорания и переходил к следующему «объекту». В 2006 году он уже был условно осужден за попытку поджога», - рассказывали после задержания поджигателя в МВД Бурятии.
В итоге мужчине предъявили обвинение в четырех эпизодах умышленного уничтожения чужого имущества и одном покушении на умышленное уничтожение чужого имущества.
Северобайкальский городской суд признал подсудимого виновным и по совокупности преступлений назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства. Кроме того, суд обязал его возместить причиненный потерпевшим ущерб на общую сумму более 3 млн рублей.
Приговор вступил в законную силу.
Фото: МВД Бурятии
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, сельчанин из хулиганских побуждений совершал в поселке поджоги с апреля 2020 года по август 2022 года. В результате его преступных действий пострадали 8 зданий, при этом 5 домов и 2 бани сгорели полностью, возгорание одного дома своевременно ликвидировали пожарные.
Злоумышленника удалось задержать по горячим следам после серии поджогов в ночь с 25 на 26 августа. Он попался полицейским на одной из улиц поселка в шапке с прорезями для глаз и рабочих перчатках.
«Преступления фигурант совершил в состоянии опьянения, из хулиганских побуждений, полагая, что все подожжённые им строения являются ветхими. Как правило, он спичками поджигал мусор рядом с постройкой, убеждался в распространении возгорания и переходил к следующему «объекту». В 2006 году он уже был условно осужден за попытку поджога», - рассказывали после задержания поджигателя в МВД Бурятии.
В итоге мужчине предъявили обвинение в четырех эпизодах умышленного уничтожения чужого имущества и одном покушении на умышленное уничтожение чужого имущества.
Северобайкальский городской суд признал подсудимого виновным и по совокупности преступлений назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства. Кроме того, суд обязал его возместить причиненный потерпевшим ущерб на общую сумму более 3 млн рублей.
Приговор вступил в законную силу.
Фото: МВД Бурятии
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