Происшествия 19.09.2023 в 10:33

Доверчивый бизнесмен из Улан-Удэ стал жертвой аферистов

Предприниматель отдал мошенникам более 3 миллионов рублей
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Текст: Андрей Константинов
Доверчивый бизнесмен из Улан-Удэ стал жертвой аферистов
В полицию Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратился 52-летний бизнесмен. Он рассказал, что неизвестные, выдавая себя за работников Центробанка России, позвонили ему и проинформировали о попытке оформления кредита на его имя. Пострадавшему было предложено следовать инструкциям «сотрудников службы безопасности банка», чтобы предотвратить мошенничество.

Доверчивый предприниматель последовал указаниям и в течение семи дней выполнял все требования злоумышленников. В итоге всех финансовых операций мужчина перевел 3,2 млн на шесть разных счетов. Когда и после этого звонившие предложили ему внести на указанный счет еще 200 тысяч рублей, бизнесмен осознал, что все это время общался с мошенниками.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полиция проводит оперативные мероприятия для установления злоумышленников», - сообщили в МВД Бурятии.

Фото: «Номер один»
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