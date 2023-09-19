В Улан-Удэ пьяная автоледи сбила ребенка на пешеходном переходе

«Сегодня днём на ул. Борсоева 44-летняя водитель автомобиля «Тойота Альфард» совершила наезд на ребёнка, переходившего проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. В результате наезда 12-летний мальчик получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в медицинское учреждение», - рассказали в Госавтоинспекции.





Как установили полицейские, женщина управляла машиной в состоянии алкогольного опьянения. В отношении неё составлен административный протокол. По факту ДТП проводится проверка.









В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадал ребёнокФото и видео: ГИБДД Бурятии