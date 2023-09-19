Житель Бурятии зарезал жену

Днем 15 сентября в одном из домов в селе Поселье произошло убийство 52-летней женщины. По подозрению в совершении преступления на месте происшествия правоохранители задержали ранее судимого супруга покойной. В ходе допроса он дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы.Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, днем 15 сентября супруги у себя дома в Поселье распивали спиртное. Спустя некоторое время между ними на почве ревности произошла ссора. В её ходе обвиняемый ударил женщину ножом в живот. От полученной раны та скончалась на месте.«В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в убийстве, он заключен под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.Фото: Следственный комитет Бурятии