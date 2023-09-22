Жительница Улан-Удэ попала под поезд

Восточно-Байкальский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России начал доследственную проверку по факту гибели женщины на железной дороге.«Днем 21 сентября на 5652-м км 4 пикета перегона «ст. Заудинский - ст. Тальцы» в Улан-Удэ пассажирским поездом смертельно травмирована женщина, которая с мужем переходила железнодорожные пути на запрещенный сигнал светофора перед приближающимся поездом. В результате происшествия мужчина не пострадал, а женщина скончалась на месте», - сообщили в следственном ведомстве.Следователи осмотрели место происшествия и проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Фото: «Номер один»