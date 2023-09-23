Происшествия 23.09.2023 в 09:53

В Бурятии пропали две 15-летние девочки

Обе ушли из дома 21 сентября и до сих пор не вернулись
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Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии пропали две 15-летние девочки
Полицейские разыскивают двух девочек - Марию Пластинину и Алину Шишкину. Обе ушли 21 сентября – одна из дома по улице Пермская, вторая – из дома по улице Боевая.

Марии на вид 15-16 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Особые приметы: пирсинг в носу, на губе, на мочках ушей по 2 прокола, имеется шрам между бровями 5 мм. Была одета: куртка черная, шапка черная, черные штаны, кеды черные.

Алине на вид 16 лет, рост 160 см, среднего телосложения, волосы светло-русые коротко стрижены, глаза серо-голубые. Была одета: куртка красная, черные штаны, черные кроссовки.

Обе ранее уходили из дома.

При наличии какой-либо информации о любой из девочек или их местонахождении, полицейские просят незамедлительно сообщить по телефонам: 8(3012) 43-02-02, 29-24-20 или 23-53-22.

Фото: МВД по РБ.

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