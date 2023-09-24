Самолёт Ан-26 совершил аварийную посадку из-за отказавшего двигателя

Два дня назад самолёт Ан-26, выполнявший рейс Ленск - Иркутск, совершил аварийную посадку в иркутском аэропорту из-за отказавшего в воздухе левого двигателя.

На борту воздушного судна находились 25 пассажиров и 4 члена экипажа. Пострадавших нет. Тем не менее проверка по данному факту идет полным ходом.

«Иркутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», - сообщает пресс-служба.

Место происшествие осмотрели не только следователи, но и следователи-криминалисты. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.





Фото: Восточное межрегиональное СУТ СК России