Сразу семь жителей Бурятии стали жертвами мошенников за прошедшие сутки

26 сентября в полицию Бурятии обратились сразу 7 жителей республики, ставшие жертвами мошенников. Общий ущерб от действий аферистов составил около 1,5 миллионов рублей.Так, от рук жуликов пострадал 54-летний житель Железнодорожного района. Мужчине на телефон пришло сообщение с текстом «Ваша банковская карта заблокирована». Затем ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Для «снятия блокировки с карты» аферист выяснил у потерпевшего её номер и пароли доступа. После чего мужчина обнаружил, что на него оформлен кредит в размере около 34 тысяч рублей.Поверила мошенникам и из-за этого лишилась почти 700 тысяч рублей 40-летняя жительница Октябрьского района. В одной из социальных сетей от ее «родственницы» пришло сообщение, что один из банков предлагает получить некие «социальные выплаты» в сумме 5400 рублей. Чтобы получить деньги, необходимо прислать в SMS-сообщении номер и код банковской карты. Женщина так и сделала и в результате с её карты списали все деньги.У 30-летнего жителя Заиграевского района злоумышленники похитили 402 тысячи рублей при помощи фиктивного сайта. В одной из соцсетей мужчине бросилась в глаза заманчивая реклама инвестиционной программы. Сельчанин перешел по указанным ссылкам и ввел свои личные данные, после чего с ним связались «эксперты инвестиционной платформы». Они убедили гражданина установить на телефоне соответствующее программное обеспечение и зарегистрироваться на биржевых сайтах, а также перечислить средства на брокерский счет. Доверчивый мужчина вложил свои сбережения в инвестиционную площадку с надеждой быстрого и легкого заработка. Однако после нескольких попыток вывести средства лжеброкеры перестали выходить на связь. Только тогда гражданин понял, что его обманули, и обратился в полицию.Жертвой мошенников стал и 56-летний житель Кабанского района. Он нашел объявление на одном из популярных сайтов о продаже трактора и созвонился с продавцом. Тот попросил сельчанина перечислить на указанную им банковскую карту предоплату в сумме 260 тысяч рублей. После поступления денег «продавец» прекратил общение с покупателем.42-летней жительнице Иволгинского района поступил звонок от «руководителя Департамента по работе с кредитными продуктами» одного из крупных банков. Собеседник сообщил об утечке данных клиентов, в результате чего в настоящее время от имени женщины в различные банки поступают заявки на оформление кредитов. Следуя инструкции жулика, потерпевшая перевела на указанные им счета 44 тысячи рублей.Еще двое жителей Мухоршибирского и Селенгинского районов лишились доступа в личный аккаунт на «Госуслугах» и перевели мошенникам в общей сумме 34 тысячи рублей по аналогичному сценарию: мошенники оформили кредиты по данным, украденным из их аккаунтов.«По всем вышеуказанным фактам возбуждены уголовные дела, ведутся расследования», - сообщили в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»