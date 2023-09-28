В Бурятии наркотики изымают мешками

В МВД Бурятии подвели итоги региональной оперативно-профилактической операции «Мак-2023», которая прошла в республике с июля по сентябрь.«В период операции сотрудниками полиции возбуждено 108 уголовных дел в сфере незаконного оборота наркотиков растительного происхождения. Связаны они, в основном, с приобретением и хранением запрещенных веществ. В числе выявленных также факты культивирования наркосодержащих растений и содержания притонов. Из незаконного оборота изъято более 151 килограмма наркотических средств растительного происхождения», - рассказали в МВД.Так, вечером 13 сентября в Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль под управлением 32-летнего горожанина. При досмотре машины в багажном отсеке полицейские обнаружили два мешка и два полимерных пакета с марихуаной общим весом около 8,5 килограммов. Мужчина пояснил, что собрал наркотическое средство в поле неподалеку от Улан-Удэ для личного употребления.Днем 22 сентября в Селенгинском районе сотрудники полиции изъяли более 16 килограммов марихуаны у 40-летнего работника животноводческой стоянки. Сельчанин собрал зелье для личного потребления. Ранее мужчина уже был судим, в том числе за наркопреступления.Фото: МВД Бурятии