В Улан-Удэ тушат пожар на Левом берегу

«На данный момент очаг возгорания локализован, тушение продолжается. Из помещения эвакуировано 2 пропановых баллона. На месте задействовано 24 пожарных и 6 единиц техники. Угрозы распространения огня нет. Пострадавших нет», - сообщили в МЧС Бурятии.















Фото: МЧС Бурятии

Сегодня днем в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в гараже на территории частного домовладения по ул. Новосибирской. На место происшествия выехали сотрудники пожарных частей.