Происшествия 28.09.2023 в 14:20

В Улан-Удэ тушат пожар на Левом берегу

Из горящего помещения удалось вынести 2 пропановых баллона
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ тушат пожар на Левом берегу
Сегодня днем в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в гараже на территории частного домовладения по ул. Новосибирской. На место происшествия выехали сотрудники пожарных частей.

«На данный момент очаг возгорания локализован, тушение продолжается. Из помещения эвакуировано 2 пропановых баллона. На месте задействовано 24 пожарных и 6 единиц техники. Угрозы распространения огня нет. Пострадавших нет», - сообщили в МЧС Бурятии.



Фото: МЧС Бурятии
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