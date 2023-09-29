Происшествия 29.09.2023 в 15:20

Территорию возле театра в Улан-Удэ пришлось оцепить из-за бесхозного рюкзака

Его владельца сейчас ищет полиция
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Текст: Андрей Константинов
Территорию возле театра в Улан-Удэ пришлось оцепить из-за бесхозного рюкзака
Сегодня днем правоохранители Улан-Удэ получили сообщение о бесхозном рюкзаке возле театра оперы и балета. Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место и оцепили территорию.

«Взрывотехники ОМОНа в ходе осмотра рюкзака не обнаружили устройств и предметов, представляющих опасность. Внутри находились аксессуары для цифровой техники. Владельца рюкзака сейчас устанавливают правоохранительные органы», - сообщили в Росгвардии Бурятии.

Фото: Росгвардия Бурятии

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