Территорию возле театра в Улан-Удэ пришлось оцепить из-за бесхозного рюкзака

Сегодня днем правоохранители Улан-Удэ получили сообщение о бесхозном рюкзаке возле театра оперы и балета. Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место и оцепили территорию.«Взрывотехники ОМОНа в ходе осмотра рюкзака не обнаружили устройств и предметов, представляющих опасность. Внутри находились аксессуары для цифровой техники. Владельца рюкзака сейчас устанавливают правоохранительные органы», - сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии