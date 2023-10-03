Житель Улан-Удэ погиб на пожаре

Днём 2 октября в МЧС Бурятии поступило сообщение о пожаре в СНТ «Сибиряк» в Улан-Удэ.«На момент прибытия пожарных горел частный жилой дом. В ходе тушения огнеборцы обнаружили обгоревшее тело мужчины. Огнем был уничтожен дом на площади 56 кв.м. Всего в тушении принимали участие 22 пожарных и 6 единиц техники», - рассказали в МЧС.По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении.Фото: МЧС Бурятии