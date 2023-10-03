В Бурятии потушили единственный лесной пожар

Днем 2 сентября в Бурятии потушили лесной пожар в Муйском районе. Он возник 29 сентября в труднодоступной местности из-за неосторожного обращения с огнем.«На тушении работали 17 человек из числа пожарных десантников. Общая площадь, пройденная огнём, составила 55 га, из них 18 га – нелесная», - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.На утро 3 октября новых пожаров в лесах республики не зарегистрировано.Фото: РАЛХ