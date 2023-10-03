Происшествия 03.10.2023 в 12:58

Житель Улан-Удэ взял кредиты на 3 миллиона рублей и перевел их мошенникам

Мужчина отдал бы и больше, но в очередном кредите ему отказали
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ взял кредиты на 3 миллиона рублей и перевел их мошенникам
30 сентября в полицию Улан-Удэ с заявлением о факте мошенничества обратился 43-летний горожанин. Мужчина стал жертвой аферистов, которым перечислил около трех миллионов рублей.

Как рассказали в МВД Бурятии, с выдуманной историей о том, что на улан-удэнца по доверенности пытается оформить кредит его племянник, потерпевшему позвонил псевдо-работник Центробанка. Он же через мессенджер скинул фото пришедшего в кредитное учреждение молодого человека и видео попытки оформления им займа, а для большей убедительности – документы, удостоверяющие его принадлежность к банковской сфере. Чтобы жертва окончательно поверила в обман, преступник подключил к разговору лже-сотрудника следственного комитета, подтвердившего его слова.

Ошарашенный горожанин по указке мошенников принялся оформлять кредиты, чтобы перевести все деньги на «безопасный счет». В течение нескольких дней он взял четыре займа в разных банках общей суммой около трех миллионов рублей и перечислил их аферистам.

Как отметили в МВД, потерпевший во время общения с псевдо-правоохранителем настоял на личной встрече. Однако, когда он приехал в Следственный комитет, ему ответили, что такой сотрудник у них не работает. Преступник же, в свою очередь, сослался на дезинформацию со стороны коллег, объяснив, что находится на выезде по служебным делам.

Более того, когда аферисты сообщили своей жертве, что по аналогичной схеме неизвестные пытаются обмануть его коллегу, горожанин сообщил ему об этом. Последний сразу распознал обман и предостерег приятеля. Однако ни та, ни другая ситуация не насторожили улан-удэнца. После оформления четырех кредитов он пытался взять еще один, но в его предоставлении банк отказал. Обман вскрылся после разговора потерпевшего с супругой, которая поняла: муж попался на уловки мошенников. Только тогда потерпевший обратился в полицию.

Фото: «Номер один»
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мошенничество

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