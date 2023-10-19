Сергей Рыбальченко ответил за всех

Экс-заместитель министра строительства и модернизации ЖКХ Бурятии Сергей Рыбальченко вновь посетил зал суда. На этот раз его приговорили к взысканию материального ущерба размером в 200 млн рублей. О том, с чего все начиналось, расскажет «Номер один».В 2014 году Сергея Рыбальченко назначили заместителем министра строительства и модернизации ЖКХ РБ - председателем комитета функционирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса. А через год он попал под словесный обстрел депутатов Народного Хурала.В тот день на заседании задавали много вопросов. В центре внимания оказались проблемы освоения и эффективности использования бюджетных средств, которые выделили на жилье для сирот. Рыбальченко смог отбиться от депутатов, переключив их внимание на то, что работа идет. Например, был готов проект типового дома в 111 микрорайоне, а для сокращения очереди запланированы большие деньги. Вдобавок постепенно сдаются жилые помещения в микрорайоне Молодежный.Позже Хурал напомнил, что жилищная политика должна не только давать сиротам крышу над головой, но и помогать социализироваться. В первую очередь не строить жилье сиротам по типу общежития. Идею с детдомовским кварталом осудил и председатель комитета Народного Хурала V созыва по социальной политике Александр Стопичев: «Если соберем в одном месте столько сирот, то наживем одни проблемы».Его слова оказались пророческими. Не прошло и года с момента полного заселения Молодежного, как началась череда преступлений. Кражи, убийства, драки. Жители спального района забили тревогу, опасаясь вынужденных соседей. Но это лишь полбеды.Кроме того, что детдомовский поселок возвели на территории обанкротившейся птицефабрики рядом с мусорным полигоном и предприятием по сжиганию опасных отходов, дома стали рушиться. Жалобы от сирот-новоселов посыпались скопом. Свои новенькие квартиры они описывали так: «Наши дома сыплются от прикосновений, протекают потолки, на стенах сантиметровая плесень, ноги по щиколотку в воде».Вопрос о качестве сданного жилья задали непосредственно застройщику - ИП Домшоев. За два года он построил в Сотниково 256 квартир. Организация была не только застройщиком, но и управляющей компанией проблемных домов. Однако директор ИП Сергей Домшоев на все вопросы ответил кратко: «Виноваты сами жильцы».Такое заключение вызвало всплеск эмоций. Сироты стали обращаться за помощью к прессе в надежде, что так на них обратят внимание. После нескольких публикаций комиссия в составе сотрудников министерства строительства, минсоцзащиты, руководства Иволгинского района и представителей застройщика экстренно выехала в поселок Сотниково с проверкой.Во время обхода жилых помещений сотрудники с недоумением осматривали все недочеты, публично отчитывали застройщика и во всеуслышание обещали отремонтировать квартиры. У сирот создалось впечатление, что эти люди впервые видят дома, за которые расписались в документах несколько месяцев назад.Алексей Цыденов поручил сотрудникам министерства немедленно устранить недоделки в новостройках. Те, в свою очередь, потребовали исправлений от застройщика, который, конечно, пытался исправить ситуацию, но тщетно. Параллельно свою мину под «сиротские дома» и работу правительства подложил депутат Госдумы Николай Будуев. Он организовал коллективные иски от сирот. С одной стороны, дело благородное – помощь, но человек власти должен был понимать, к чему может привести такой подход. Но об этом чуть позже.В итоге более 50 воспитанников детских домов подали иск на минстрой в 2017 году. Параллельно с этим застройщик Сергей Домшоев обратился в Арбитражный суд с просьбой обанкротить его ИП, но ему отказали.Вдохновленные своими товарищами по несчастью детдомовцы из Поселья тоже подготовили документы для коллективного иска в суд. Начать разбирательства в поисках нормального жилья они планировали второй волной, сразу же после окончательного решения судьи по делу сирот из Сотниково.В декабре 2018 года чиновники минстроя попали под уголовное дело. Следственный комитет подтвердил, что большинство предоставленных домов оказались непригодными для проживания из-за нарушений, допущенных при их строительстве. Возбудили уголовное дело, к расследованию подключился отдел по особо важным делам.Первыми задержали бизнесмена Сергея Домшоева (его обвинили в мошенничестве в особо крупных размерах) и замминистра строительства Сергея Рыбальченко (превышение служебных полномочий).По версии следствия, Домшоев с рядом соучастников, создавая видимость исполнения государственных контрактов, построил на территории села Сотниково Иволгинского района 254 жилых помещения для проживания детей-сирот. Но сделал это с грубыми нарушениями, что привело к критическим дефектам, сделавшим помещения непригодными для проживания. Должностные лица минстроя, несмотря на явные недочеты, подписали акты приема жилых помещений, после чего на расчетные счета Домшоева и его соучастников перечислили 195 млн рублей. Председателем комиссии, которая приняла некачественные дома, был Сергей Рыбальченко.По решению суда чиновника увезли в СИЗО, там он пробыл чуть больше года. А бизнесмен Домшоев попал под домашний арест. К слову, его все же признали банкротом.Позже в уголовном деле появятся новые лица. Например, экс-глава Иволгинского района Бимба Дымбрылов. Следствие сочло, что он подписал разрешение на строительство без надлежащей проверки документов. Проще говоря, выделил землю, непригодную для строительства.Пройдет несколько лет до момента, когда все фигуранты получат реальные сроки в 2022-м. Под стражу их возьмут прямо в зале суда. Но в ходе рассмотрения апелляционных жалоб суд изменит сроки с реальных на условные.А что с Рыбальченко? По первому уголовному делу о «сиротских домах» в Сотниково Сергея Рыбальченко осудили по статье «халатность» и приговорили к штрафу в размере 350 тыс. рублей, освободив от наказания в связи с истечением сроков давности.Он провел в СИЗО целый год, срок его содержания под стражей истек. Суд избрал для него более мягкую меру пресечения с рядом условий. Бывшему замглаве минстроя запретили подходить к зданию правительства ближе чем на 200 метров, общаться со свидетелями по делу, отправлять почту, использовать средства связи за исключением вызова экстренных служб и т. д. Но такое решение суда не устроило Сергея Рыбальченко и его адвокатов. Они подали апелляцию.Параллельно с этим СК России завершил расследование дела о жилье для сирот в Бурятии и направил его в Генпрокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения. Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Рыбальченко, бывших должностных лиц администрации Иволгинского района республики, а также прекратившего свою деятельность предпринимателя. Всего в деле оказались четыре фигуранта.В рамках уголовного дела заместителем генерального прокурора России к обвиняемым предъявлен иск на сумму более 200 млн рублей. Для его обеспечения наложен арест на имущество обвиняемых: одна квартира, три земельных участка и пять автомашин.Спустя год в Советский районный суд поступило второе уголовное дело в отношении Сергея Рыбальченко. Его обвинили еще в трех эпизодах «превышения должностных полномочий». Позже в отношении всех фигурантов обвинения переквалифицируют, то ужесточая их, то смягчая. Но не признающий вины бывший замминистра минстроя продолжит подавать апелляции.Так, в Верховный суд Бурятии поступят апелляционные жалобы сразу от нескольких сторон процесса. В 2023 году, рассмотрев материалы, вышестоящая инстанция признала Рыбальченко виновным в трех преступлениях и назначила по совокупности преступлений четыре года лишения свободы. Кроме того, Верховный суд удовлетворил гражданский иск прокуратуры, обязав Сергея выплатить причиненный ущерб в размере 65 млн рублей.Вердикт оказался для экс-чиновника настолько неожиданным, что, услышав его, он упал в обморок. Из зала суда Сергея Рыбальченко увезли на скорой с подозрением на инсульт. Что было дальше, доподлинно неизвестно. Решение с уплатой 200 млн и сроком в колонии осталось висеть в воздухе.Сергей Рыбальченко так и не согласился с приговором и решил его оспорить. В качестве аргумента экс-заместитель министра указал на то обстоятельство, что он был далеко не единственным, кто принимал «сиротские дома» в Сотниково. В частности, в приемке некачественного жилья участвовали представители Роспотребнадзора, МЧС, жилинспекции. Каждое ведомство давало свое заключение и даже за их решения приходится отвечать только ему.За этот год бывший заместитель министра строительства и модернизации ЖКХ Бурятии побывал в суде около пяти раз. Вновь и вновь отстаивая свою невиновность. В мае ему увеличили срок наказания - до 5,5 года колонии. А 31 августа Верховный суд Республики Бурятия рассмотрел запылившееся гражданское дело по иску Генеральной прокуратуры РФ в интересах Республики Бурятия. О тех самых пропавших на просторах «сиротского гетто» 200 090 448 рублей.Судебная коллегия не нашла оснований для снижения размера ущерба. Сергей Рыбальченко должен вернуть в республиканскую казну потраченные Домшоевым 200 млн.Безусловно, на апелляционное определение может быть подана кассационная жалоба в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (г. Кемерово) в течение трех месяцев, но, исходя из сложившейся судебной практики, вряд ли Рыбальченко сможет чего-то добиться.Историю с «сиротскими домиками» стали использовать даже в политических и коммерческих интересах. Одни, понимая, что дело выигрышное, навязывали сиротам адвокатские услуги за приличные вознаграждения, другие зарабатывали политические очки как ярые защитники сирот. Что получилось в итоге?Сироты остались без домов, застройщик - с «условкой» и в статусе банкрота, Николай Будуев, затянувший в суды сирот и правительство, так и не заработал для себя политические бонусы, а сироты не получили ничего, федеральные ведомства, принимающие дома, вышли сухими из воды, за все ответил один Рыбальченко. А что с домами? В связи с тем, что Николай Будуев активно лоббировал судебные разбирательства, «домики», которые можно было бы применить под иные нужды, теперь по суду нельзя вообще никак использовать. Сотниковские «сиротские домики» стали огромным заброшенным балластом на шее у района. Использовать нельзя, снести не на что.Фото: «Номер один»