Происшествия 27.10.2023 в 09:40
В Улан-Удэ продолжают устранять последствия коммунальной аварии
Без холодной воды остались несколько многоквартирных домов
Текст: Андрей Константинов
Авария на сетях водоснабжения городского «Водоканал» произошла вечером 26 октября на проспекте Строителей в Улан-Удэ. Как сообщили на предприятии, из-за повреждения водовода под ограничение водоснабжения могли попасть жители половины 40-х кварталов. Однако специалистам «Водоканала» удалось минимизировать зону отключения, в результате без воды остались лишь несколько многоквартирных домов на проспекте Строителей - №4, 8, 10, 12 и здание на пр. Строителей, 4а. Также сообщалось о возможном ухудшении параметров давления воды в некоторых домах.
По состоянию на 9 утра 27 октября, ремонтные работы продолжаются.
«В 9:00 началось заполнение системы водоснабжения. На объекте работают 4 единицы спецтехники и 2 аварийные бригады. Подвоз воды организован», - сообщили в «Водоканале».
Фото: «Водоканал»
По состоянию на 9 утра 27 октября, ремонтные работы продолжаются.
«В 9:00 началось заполнение системы водоснабжения. На объекте работают 4 единицы спецтехники и 2 аварийные бригады. Подвоз воды организован», - сообщили в «Водоканале».
Фото: «Водоканал»
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