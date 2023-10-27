В Улан-Удэ продолжают устранять последствия коммунальной аварии

Авария на сетях водоснабжения городского «Водоканал» произошла вечером 26 октября на проспекте Строителей в Улан-Удэ. Как сообщили на предприятии, из-за повреждения водовода под ограничение водоснабжения могли попасть жители половины 40-х кварталов. Однако специалистам «Водоканала» удалось минимизировать зону отключения, в результате без воды остались лишь несколько многоквартирных домов на проспекте Строителей - №4, 8, 10, 12 и здание на пр. Строителей, 4а. Также сообщалось о возможном ухудшении параметров давления воды в некоторых домах.По состоянию на 9 утра 27 октября, ремонтные работы продолжаются.«В 9:00 началось заполнение системы водоснабжения. На объекте работают 4 единицы спецтехники и 2 аварийные бригады. Подвоз воды организован», - сообщили в «Водоканале».Фото: «Водоканал»