Происшествия 18.11.2023 в 10:57

Мошенники создали фейковый аккаунт мэра Улан-Удэ

Власти просят горожан проявлять бдительность и не поддаваться на провокации
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Текст: Андрей Константинов
Мошенники создали фейковый аккаунт мэра Улан-Удэ
Сегодня мошенники создали фейковый аккаунт телеграмм-канала мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова и могут рассылать сообщения от его имени. Об этом сообщили в мэрии города.

«Не поддавайтесь на провокации. Это распространенная мошенническая схема, когда злоумышленники создают клон учетной записи. После этого мошенникам будет гораздо легче обманывать людей из списка контактов, просить перейти по фишинговым ссылкам, проголосовать в каком-то конкурсе или напрямую отправлять деньги. Будьте бдительны. Не переходите ни по каким ссылкам из рассылок, никому по просьбе в соцсетях не переводите деньги. Не вступайте в переписку и телефонные разговоры ради развлечения над мошенниками — сейчас мошенники могут писать голос для голосового подтверждения команд», - предупреждают улан-удэнцев власти города.

Напомним, ранее мошенники создавали фейковые аккаунты членов правительства Бурятии. В частности, аферисты рассылали сообщения от имени министра спорта и молодежной политики РБ Ивана Козырева.

Фото: «Номер один»
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