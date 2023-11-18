Происшествия 18.11.2023 в 14:48
Председатель Хурала Бурятии попал под прицел аферистов
Мошенники добрались до аккаунта Владимира Павлова
Текст: Андрей Константинов
Мошенники создали фейковый аккаунт телеграм-канала председателя Хурала Бурятии Владимира Павлова. Злоумышленники, пользуясь клоном учетной записи главы республиканского парламента, могут рассылать сообщения от его имени.
«Возможны провокации от моего имени. Фейковым аккаунтом могут обманывать людей в первую очередь из списка контактов. Ни в коем случае не переходите по предложенным ссылкам, таким как проголосовать в конкурсе, помочь деньгами кому-либо и т.д. Во избежание стать жертвой мошенничества не вступайте в переписку, не разговаривайте, не звоните», - предупредил в соцсетях настоящий Владимир Павлов
Спикер Хурала призвал земляков быть осторожными и бдительными.
Напомним, ранее мошенники создали фейковые аккаунты телеграм-канала мэра Улан-Удэ и некоторых членов правительства РБ.
Фото: «Номер один»
«Возможны провокации от моего имени. Фейковым аккаунтом могут обманывать людей в первую очередь из списка контактов. Ни в коем случае не переходите по предложенным ссылкам, таким как проголосовать в конкурсе, помочь деньгами кому-либо и т.д. Во избежание стать жертвой мошенничества не вступайте в переписку, не разговаривайте, не звоните», - предупредил в соцсетях настоящий Владимир Павлов
Спикер Хурала призвал земляков быть осторожными и бдительными.
Напомним, ранее мошенники создали фейковые аккаунты телеграм-канала мэра Улан-Удэ и некоторых членов правительства РБ.
Фото: «Номер один»
Тегимошенничество павлов