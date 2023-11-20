В Улан-Удэ пьяного водителя осудили за сбитого пешехода

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении пьяного водителя, который сбил пешехода и скрылся.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, происшествие случилось в октябре 2022 года в Улан-Удэ. На ул. Бабушкина пьяный водитель сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте, после чего скрылся. Пострадавший получил тяжелые травмы.Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2,5 года.Приговор еще не вступил в законную силу.Фото: «Номер один»