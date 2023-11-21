Происшествия 21.11.2023 в 09:43

В Бурятии автор «сельского боевика» получил срок

Угонщик, которого задерживали с погоней и стрельбой, ближайшие 2 года проведет в колонии
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии автор «сельского боевика» получил срок
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя села Тарбагатай, обвиняемого в угоне. Громкое происшествие с погоней и стрельбой в стиле голливудских боевиков случилось в апреле 2023 года. Как сообщали ранее в МВД Бурятии, житель Тарбагатайского района возвращался из Улан-Удэ вместе с 43-летним земляком и его женой, которые попросили довезти их до дома. По пути водитель остановился в Вознесеновке у магазина и вышел из машины, чтобы купить продукты. При этом его пассажиры остались в салоне. Когда мужчина вернулся обратно, то обнаружил пропажу своего кроссовера и попутчиков.

На розыск внедорожника среагировали все патрульные экипажи, и спустя некоторое время разыскиваемую иномарку с неизвестным за рулем увидели у села Тарбагатай. Автоинспекторы пытались остановить внедорожник, однако водитель проигнорировал их. Затем, увеличив скорость, помчался дальше. Уходя от полицейской погони, пьяный лихач совершал очень опасные манёвры, чем подвергал опасности всех окружающих. Тогда сотрудники ГИБДД приняли решение применить табельное оружие для остановки автомобиля.



«После предупредительного выстрела в воздух инспектор открыл прицельный огонь по колёсам преследуемого транспортного средства. От полученных повреждений кроссовер занесло и развернуло на трассе, а потом он съехал в кювет и остановился. Выяснилось, что управлял им 25-летний гражданин, также в салоне находились пропавшие попутчики потерпевшего и ещё один местный житель», - рассказывали в МВД.

Угонщиком иномарки оказался 43-летний приятель заявителя, к слову, ранее судимый за аналогичное преступление. Вместе с женой, доехав на чужом авто до дома, они отправились к знакомым, с которыми распивали алкоголь. По окончании застолья мужчина предложил компании покататься на угнанном автомобиле и попросил сесть за руль своего нетрезвого приятеля.

Находившегося за рулем пьяного молодого человека привлекли к административной ответственности, а на угонщика возбудили уголовное дело. На днях суд вынес ему приговор.

«Рассмотрев материалы дела, Тарбагатайский районный суд признал обвиняемого виновным и приговорил его к 2 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу», - сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии.

Фото и видео: МВД Бурятии
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