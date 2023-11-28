В Улан-Удэ пенсионерка лишилась денег, пытаясь подзаработать

В полицию Улан-Удэ поступило заявление от 71-летней пенсионерки о том, что неизвестные путем обмана завладели ее деньгами.Как рассказали в МВД Бурятии, женщина разместила в Интернете объявление о подработке в сфере оказания помощи инвалидам и пенсионерам. Через некоторое время ей позвонил неизвестный мужчина, который попросил за денежное вознаграждение 2 раза в неделю приносить лекарства и продукты его матери.«Мужчина пояснил, что в настоящее время не может перевести деньги по мобильному банку и попросил пенсионерку сходить до ближайшего банкомата. После чего мошенник добился подключения мобильного банка жертвы на свой номер телефона, а позже вывел на другой банковский счет около 25 тысяч рублей», - сообщили в полиции.По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства случившегося.Фото: «Номер один»