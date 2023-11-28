Происшествия 28.11.2023 в 17:49

В Улан-Удэ бдительные граждане сдали пьяную автоледи

Из-за семейных проблем женщина выпила и поехала кататься по поселку
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ бдительные граждане сдали пьяную автоледи
Вечером 22 ноября в полицию Улан-Удэ поступило сообщение от бдительных граждан о том, что в поселке Зверосовхоз ездит автомобиль «Тойота Ист» под управлением, предположительно, пьяной женщины. Информацию незамедлительно передали экипажам ДПС. Автоинспекторы связались по телефону с очевидцем и выяснили, где конкретно находится машина нарушительницы.

«На одной из улиц в Зверосовхозе сотрудниками ГИБДД был замечен указанный автомобиль. За рулем транспортного средства находилась нетрезвая 35-летняя местная жительница. Сотрудникам полиции она пояснила, что употребила спиртное из-за семейных проблем и выехала покататься по улицам. Результат её освидетельствования составил 1,97 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении женщины составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КРФ об АП», - сообщили в МВД Бурятии.

Как отметили в полиции, за прошедшую неделю по сообщениям очевидцев были задержаны пять пьяных автомобилистов. Госавтоинспекция выразила благодарность бдительным гражданам, не оставившим без внимания опасных водителей и своевременно сообщившим о них в правоохранительные органы.

Фото: МВД Бурятии
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пьяные водители

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