В Бурятии удалось запеленговать сигнал телефона терпящих бедствие рыбаков

В Бурятии запеленгован сигнал мобильного телефона в акватории озера Байкал с северной стороны острова Ольхон, где терпят бедствие четыре рыбака на сломанном катере.«К месту пеленгации сигнала из района «Ольхонские ворота» вышел спасательный катер «Виталий Тихонов». Он движется через пролив Малое море. К месту происшествия в район мыса Орловый вышли местные жители из поселка Усть-Баргузин в составе 6 человек на двух лодках», - сообщает вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7».По данным чата, в район поиска также выдвинулись спасатели на аэролодке «Аллигатор». Они движутся через Чивыркуйский залив от поселка Монахово к мысу Орловый.Вылет вертолета Ми-8 МЧС опять был перенесен. Теперь он должен состояться в районе 11 часов.«Сложные метеоусловия на акватории озера Байкал сохраняются. Порывы ветра достигают 17 м/с, высота волны – до 2,5 метров, видимость менее 10 км», - сообщили в чате.Напомним, днем 26 ноября четыре жителя поселка Усть-Баргузин вышли на катере в направлении Ушканьих островов, предположительно для ловли рыбы. В это время на озере наблюдалась штормовая погода: шквалистый ветер до 15 м/с, заряды снега, большая волна.В районе мыса Орловый у рыбаков отказал мотор, началось обледенение корпуса, катер стал неуправляем. Около 16 часов рыбаки вышли на связь с родственниками и сообщили о случившемся. К ним на помощь выдвинулись спасатели и жители поселка Усть-Баргузин, но выйти из Баргузинского залива они не смогли из-за ветра и опасной волны.Вечером 26 ноября в район бедствия из поселка Николово в направлении Святого Носа выдвинулся спасательный катер МЧС России. Он дошел до «Ольхонских ворот», однако из-за погодных условий дальше пойти не смог. Также из-за непогоды постоянно откладывается вылет вертолета МЧС.