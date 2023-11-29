Происшествия 29.11.2023 в 11:13

В Бурятии удалось запеленговать сигнал телефона терпящих бедствие рыбаков

К ним на помощь двигаются спасатели и местные жители
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии удалось запеленговать сигнал телефона терпящих бедствие рыбаков
В Бурятии запеленгован сигнал мобильного телефона в акватории озера Байкал с северной стороны острова Ольхон, где терпят бедствие четыре рыбака на сломанном катере.

«К месту пеленгации сигнала из района «Ольхонские ворота» вышел спасательный катер «Виталий Тихонов». Он движется через пролив Малое море. К месту происшествия в район мыса Орловый вышли местные жители из поселка Усть-Баргузин в составе 6 человек на двух лодках», - сообщает вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7».

По данным чата, в район поиска также выдвинулись спасатели на аэролодке «Аллигатор». Они движутся через Чивыркуйский залив от поселка Монахово к мысу Орловый.

Вылет вертолета Ми-8 МЧС опять был перенесен. Теперь он должен состояться в районе 11 часов.

«Сложные метеоусловия на акватории озера Байкал сохраняются. Порывы ветра достигают 17 м/с, высота волны – до 2,5 метров, видимость менее 10 км», - сообщили в чате.

Напомним, днем 26 ноября четыре жителя поселка Усть-Баргузин вышли на катере в направлении Ушканьих островов, предположительно для ловли рыбы. В это время на озере наблюдалась штормовая погода: шквалистый ветер до 15 м/с, заряды снега, большая волна.

В районе мыса Орловый у рыбаков отказал мотор, началось обледенение корпуса, катер стал неуправляем. Около 16 часов рыбаки вышли на связь с родственниками и сообщили о случившемся. К ним на помощь выдвинулись спасатели и жители поселка Усть-Баргузин, но выйти из Баргузинского залива они не смогли из-за ветра и опасной волны.

Вечером 26 ноября в район бедствия из поселка Николово в направлении Святого Носа выдвинулся спасательный катер МЧС России. Он дошел до «Ольхонских ворот», однако из-за погодных условий дальше пойти не смог. Также из-за непогоды постоянно откладывается вылет вертолета МЧС.
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