Происшествия 30.11.2023 в 12:42

В Улан-Удэ бывший депутат и экс-директор «Водоканала» приговорен к 6-летнему сроку

Суд признал Жаргала Цыбикова виновным в пяти преступлениях
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ бывший депутат и экс-директор «Водоканала» приговорен к 6-летнему сроку
Сегодня Железнодорожный райсуд Улан-Удэ вынес обвинительный приговор в отношении бывшего депутата горсовета, директора МУП «Водоканала» Жаргала Цыбикова. Как сообщили в пресс-службе суда, он признан виновным в трех эпизодах растраты топлива и имущества предприятия в крупном и особо крупном размере, а также в превышении должностных полномочий и злоупотреблении должностными полномочиями.

«По совокупности преступлений Жаргалу Цыбикову назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 310 тысяч рублей. Также он лишен права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления, связанных с осуществлением функций представителя власти, с выполнением организационно-распорядительных, либо административно-хозяйственных полномочий сроком на 3 года», - сообщили в суде.

Напомним, Жаргал Цыбиков был задержан в январе 2021 года. Ранее Следственный комитет Бурятии рассказывал, как директор с размахом «доил» свое предприятие.

«Следствием установлено, что с ноября 2018 по июль 2020 года обвиняемый из корыстных побуждений вопреки интересам службы, пользуясь своим положением, заставлял подчиненных работников безвозмездно трудиться на земельном участке, фактически принадлежащем его супруге и оформленном на тещу. На нем с использованием сил, средств и техники муниципального предприятия был возведен жилой дом, проложены коммунальные сети и выполнены другие строительные и хозяйственные работы. При этом были задействованы 35 работников компании и более 20 единиц техники, включая экскаватор, погрузчики, грузовики и другие виды транспортных средств. В связи с чем указанные работники вместе с техникой отвлекались от исполнения своих прямых обязанностей, связанных с деятельностью по обеспечению качественного и бесперебойного водоснабжения потребителей», - рассказывали в следственном ведомстве.

Также с июля 2016 по январь 2021 года Жаргал Цыбиков, используя свое служебное положение, систематически совершал хищение топлива, принадлежавшего предприятию и предназначенного для заправки служебного транспорта, заправлял им фактически принадлежавшие ему автомобили, растратив таким образом более 1 млн рублей.

Помимо этого, дважды, в декабре 2019 и январе 2020 года экс-директор «Водоканала» ремонтировал свой личный «Ниссан Патрол» за счет средств предприятия.

«Используя свои властные полномочия, чиновник заставил начальника автотранспортного цеха и главного бухгалтера оплачивать счета автосервиса за ремонт своего личного автомобиля и оформлять документы на ремонт, якобы, служебных транспортных средств. Таким путем он похитил сначала 80 тысяч и затем – еще более 16 тысяч рублей», - сообщал Следственный комитет.

Кроме того, обвиняемый в интересах одного местного предпринимателя заставлял подчиненных работников занижать показатели сброса им вредных веществ в центральную систему водоотведения, тем самым уменьшая для него плату за такое негативное воздействие. В результате бизнесмен был незаконно освобожден от уплаты более 12,6 млн рублей.

Сам Жаргал Цыбиков в ходе следствия свою вину ни по одному из эпизодов не признавал. Целый год провел он в СИЗО, после чего был выпущен на свободу с запретом определенных действий. Однако, в марте этого года Жаргал Цыбиков вновь попал за решетку, поскольку суд установил факт его общения со свидетелем по уголовному делу, что являлось прямым нарушением установленного ранее запрета.

Фото: «Номер один»
Теги
цыбиков уголовное дело

Все новости

Бурятия привезла более 20 активностей на выставку-форум "Россия"
30.11.2023 в 13:04
В Бурятии с нового года увеличатся размеры детских пособий и пенсий
30.11.2023 в 12:56
Улан-удэнцев приглашают на мясную ярмарку
30.11.2023 в 12:54
В Улан-Удэ бывший депутат и экс-директор «Водоканала» приговорен к 6-летнему сроку
30.11.2023 в 12:42
В Бурятии прокуратура разбирается с происшествием в Северомуйском тоннеле
30.11.2023 в 12:13
В Улан-Удэ пассажирам трамвая рассказали о снежном барсе
30.11.2023 в 12:05
В Бурятии зафиксирован новый случай заражения ребенка коклюшем
30.11.2023 в 11:54
В Бурятии компанию оштрафовали за подкуп чиновника
30.11.2023 в 11:44
Пять жителей Бурятии оплатили долги по алиментам после возбуждения уголовных дел
30.11.2023 в 11:33
Призвание — спасать детей
30.11.2023 в 11:17
ЗУРХАЙ
с 29 ноября по 5 декабря

Читайте также
В Бурятии прокуратура разбирается с происшествием в Северомуйском тоннеле
У проходящего по тоннелю грузового поезда загорелся вагон
30.11.2023 в 12:13
В Бурятии компанию оштрафовали за подкуп чиновника
Взятка должны была помочь в беспрепятственной приемке работ
30.11.2023 в 11:44
В Бурятии не подтвердилась информация об обморожении спасенных рыбаков
Мужчины живы-здоровы и не нуждаются в медицинской помощи
30.11.2023 в 10:57
Жителя Бурятии осудили за наркотики и содержание наркопритона
Сельчанин получил 6 лет строгого режима
30.11.2023 в 10:42
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru