Происшествия 30.11.2023 в 12:42
В Улан-Удэ бывший депутат и экс-директор «Водоканала» приговорен к 6-летнему сроку
Суд признал Жаргала Цыбикова виновным в пяти преступлениях
Текст: Андрей Константинов
Сегодня Железнодорожный райсуд Улан-Удэ вынес обвинительный приговор в отношении бывшего депутата горсовета, директора МУП «Водоканала» Жаргала Цыбикова. Как сообщили в пресс-службе суда, он признан виновным в трех эпизодах растраты топлива и имущества предприятия в крупном и особо крупном размере, а также в превышении должностных полномочий и злоупотреблении должностными полномочиями.
«По совокупности преступлений Жаргалу Цыбикову назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 310 тысяч рублей. Также он лишен права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления, связанных с осуществлением функций представителя власти, с выполнением организационно-распорядительных, либо административно-хозяйственных полномочий сроком на 3 года», - сообщили в суде.
Напомним, Жаргал Цыбиков был задержан в январе 2021 года. Ранее Следственный комитет Бурятии рассказывал, как директор с размахом «доил» свое предприятие.
«Следствием установлено, что с ноября 2018 по июль 2020 года обвиняемый из корыстных побуждений вопреки интересам службы, пользуясь своим положением, заставлял подчиненных работников безвозмездно трудиться на земельном участке, фактически принадлежащем его супруге и оформленном на тещу. На нем с использованием сил, средств и техники муниципального предприятия был возведен жилой дом, проложены коммунальные сети и выполнены другие строительные и хозяйственные работы. При этом были задействованы 35 работников компании и более 20 единиц техники, включая экскаватор, погрузчики, грузовики и другие виды транспортных средств. В связи с чем указанные работники вместе с техникой отвлекались от исполнения своих прямых обязанностей, связанных с деятельностью по обеспечению качественного и бесперебойного водоснабжения потребителей», - рассказывали в следственном ведомстве.
Также с июля 2016 по январь 2021 года Жаргал Цыбиков, используя свое служебное положение, систематически совершал хищение топлива, принадлежавшего предприятию и предназначенного для заправки служебного транспорта, заправлял им фактически принадлежавшие ему автомобили, растратив таким образом более 1 млн рублей.
Помимо этого, дважды, в декабре 2019 и январе 2020 года экс-директор «Водоканала» ремонтировал свой личный «Ниссан Патрол» за счет средств предприятия.
«Используя свои властные полномочия, чиновник заставил начальника автотранспортного цеха и главного бухгалтера оплачивать счета автосервиса за ремонт своего личного автомобиля и оформлять документы на ремонт, якобы, служебных транспортных средств. Таким путем он похитил сначала 80 тысяч и затем – еще более 16 тысяч рублей», - сообщал Следственный комитет.
Кроме того, обвиняемый в интересах одного местного предпринимателя заставлял подчиненных работников занижать показатели сброса им вредных веществ в центральную систему водоотведения, тем самым уменьшая для него плату за такое негативное воздействие. В результате бизнесмен был незаконно освобожден от уплаты более 12,6 млн рублей.
Сам Жаргал Цыбиков в ходе следствия свою вину ни по одному из эпизодов не признавал. Целый год провел он в СИЗО, после чего был выпущен на свободу с запретом определенных действий. Однако, в марте этого года Жаргал Цыбиков вновь попал за решетку, поскольку суд установил факт его общения со свидетелем по уголовному делу, что являлось прямым нарушением установленного ранее запрета.
Фото: «Номер один»
«По совокупности преступлений Жаргалу Цыбикову назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 310 тысяч рублей. Также он лишен права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления, связанных с осуществлением функций представителя власти, с выполнением организационно-распорядительных, либо административно-хозяйственных полномочий сроком на 3 года», - сообщили в суде.
Напомним, Жаргал Цыбиков был задержан в январе 2021 года. Ранее Следственный комитет Бурятии рассказывал, как директор с размахом «доил» свое предприятие.
«Следствием установлено, что с ноября 2018 по июль 2020 года обвиняемый из корыстных побуждений вопреки интересам службы, пользуясь своим положением, заставлял подчиненных работников безвозмездно трудиться на земельном участке, фактически принадлежащем его супруге и оформленном на тещу. На нем с использованием сил, средств и техники муниципального предприятия был возведен жилой дом, проложены коммунальные сети и выполнены другие строительные и хозяйственные работы. При этом были задействованы 35 работников компании и более 20 единиц техники, включая экскаватор, погрузчики, грузовики и другие виды транспортных средств. В связи с чем указанные работники вместе с техникой отвлекались от исполнения своих прямых обязанностей, связанных с деятельностью по обеспечению качественного и бесперебойного водоснабжения потребителей», - рассказывали в следственном ведомстве.
Также с июля 2016 по январь 2021 года Жаргал Цыбиков, используя свое служебное положение, систематически совершал хищение топлива, принадлежавшего предприятию и предназначенного для заправки служебного транспорта, заправлял им фактически принадлежавшие ему автомобили, растратив таким образом более 1 млн рублей.
Помимо этого, дважды, в декабре 2019 и январе 2020 года экс-директор «Водоканала» ремонтировал свой личный «Ниссан Патрол» за счет средств предприятия.
«Используя свои властные полномочия, чиновник заставил начальника автотранспортного цеха и главного бухгалтера оплачивать счета автосервиса за ремонт своего личного автомобиля и оформлять документы на ремонт, якобы, служебных транспортных средств. Таким путем он похитил сначала 80 тысяч и затем – еще более 16 тысяч рублей», - сообщал Следственный комитет.
Кроме того, обвиняемый в интересах одного местного предпринимателя заставлял подчиненных работников занижать показатели сброса им вредных веществ в центральную систему водоотведения, тем самым уменьшая для него плату за такое негативное воздействие. В результате бизнесмен был незаконно освобожден от уплаты более 12,6 млн рублей.
Сам Жаргал Цыбиков в ходе следствия свою вину ни по одному из эпизодов не признавал. Целый год провел он в СИЗО, после чего был выпущен на свободу с запретом определенных действий. Однако, в марте этого года Жаргал Цыбиков вновь попал за решетку, поскольку суд установил факт его общения со свидетелем по уголовному делу, что являлось прямым нарушением установленного ранее запрета.
Фото: «Номер один»
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