Происшествия 30.11.2023 в 14:20

Житель Бурятии попал на уловку «угольного» мошенника

Мужчина перевел деньги за топливо, но товара так и не дождался
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии попал на уловку «угольного» мошенника
В полицию Северобайкальска обратился 35-летний местный житель. Горожанин рассказал, что в Интернете на одном из сайтов нашел объявление о продаже угля.

В ходе телефонного разговора мужчина договорился о сделке и доставке товара. После этого он перечислил на банковский счет неизвестного лица более 22 тысяч рублей. Однако товар так и не получил. После перевода денег поставщик перестал выходить на связь, а гражданин понял, что его обманули.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления», - сообщили в МВД Бурятии.

Фото: «Номер один»
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