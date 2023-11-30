Житель Бурятии попал на уловку «угольного» мошенника

В полицию Северобайкальска обратился 35-летний местный житель. Горожанин рассказал, что в Интернете на одном из сайтов нашел объявление о продаже угля.В ходе телефонного разговора мужчина договорился о сделке и доставке товара. После этого он перечислил на банковский счет неизвестного лица более 22 тысяч рублей. Однако товар так и не получил. После перевода денег поставщик перестал выходить на связь, а гражданин понял, что его обманули.«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления», - сообщили в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»