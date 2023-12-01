Житель Улан-Удэ зарезал именинника

Ночью 29 ноября в квартире одного из домов на улице Трубачеева в Улан-Удэ произошло убийство 38-летнего мужчины. По подозрению в совершении преступления на месте происшествия правоохранители задержали ранее судимого 33-летнего знакомого потерпевшего. В ходе допроса горожанин дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы. Ему уже предъявлено обвинение в убийстве.Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, 28 ноября в течение дня обвиняемый распивал спиртное в квартире у приятеля в компании знакомых, отмечая день рождения одного из них. Ночью, опьянев, он ушел в соседнюю комнату спать. Спустя некоторое время, проснувшись, мужчина услышал, как на кухне во время разговора именинник нецензурно отзывается о нем. Подойдя к столу, обвиняемый внезапно схватил кухонный нож и нанес им удар в шею говорившего. После этого мужчина вернулся в комнату и вновь лег спать. Именинник от полученной раны скончался на месте.«В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.Фото: «Номер один»