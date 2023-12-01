В Улан-Удэ продавали семена овощей, сорта которых не включены в Госреестр

Госинспекторы Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия провели выездное обследование в городе Улан-Удэ в отношении ИП Гудуев П.А. В результате проверки инспекторы установили реализацию 9 партий (108 штук) семян овощных сельскохозяйственных культур в малогабаритной упаковке. Сорта этих семян не включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию. Это томаты «Киш-миш красный», «Минусинские стаканы», «Золотая клуша», «Черри банано», «Де барао красный», «Монгольский карлик»; огурец: «Само совершенство», «Пучковое великолепие»; перец сладкий: «Батяня».



Надзорным ведомством ИП Гудуев П.А. объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.



Всего с начала года на территории Республики Бурятия провели 101 выездное обследование торговых точек реализации семян, объявили 129 предостережений.