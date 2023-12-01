Происшествия 01.12.2023 в 15:12
В Улан-Удэ горожанин случайно сжег собственный автомобиль
На ночь он установил под капот электроплиту, чтобы машина не замерзла
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ в первый день зимы горожанин спалил свой автомобиль, установив электрическую плиту под капот машины, чтобы за ночь она не замерзла. Именно с капота, где и был установлен прибор, начался пожар.
МЧС рекомендует не использовать для прогрева машины самодельные и не предназначенные для этого приборы (электроплиту, фен, паяльник и др.), а при использовании специальных электрических устройств для подогрева двигателя, не оставлять их без просмотра. Также необходимо обязательно иметь в автомобиле огнетушитель.
Фото: МЧС
«Прибывшие огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание автомобиля. Пострадавших нет. Всего в тушении было задействовано 5 человек и 1 единица техники», - сообщили в МЧС Бурятии.
МЧС рекомендует не использовать для прогрева машины самодельные и не предназначенные для этого приборы (электроплиту, фен, паяльник и др.), а при использовании специальных электрических устройств для подогрева двигателя, не оставлять их без просмотра. Также необходимо обязательно иметь в автомобиле огнетушитель.
Фото: МЧС
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