На трассе в Бурятии перевернулся «Ниссан Ноут»

ДТП произошло в субботу ночью на автодороге в 2 км от поселка Заигрево. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 34-летний водитель автомобиля «Ниссан Ноут» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии травмы различной степени тяжести получила 40-летняя пассажирка авто. Её госпитализировали в больницу.Фото: ГИБДД Бурятии