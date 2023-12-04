Происшествия 04.12.2023 в 10:15

На трассе в Бурятии перевернулся «Ниссан Ноут»

В аварии пострадала пассажирка иномарки
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Текст: Андрей Константинов
На трассе в Бурятии перевернулся «Ниссан Ноут»
ДТП произошло в субботу ночью на автодороге в 2 км от поселка Заигрево. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 34-летний водитель автомобиля «Ниссан Ноут» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии травмы различной степени тяжести получила 40-летняя пассажирка авто. Её госпитализировали в больницу.

Фото: ГИБДД Бурятии
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