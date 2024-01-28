Происшествия 28.01.2024 в 15:37
В районе Бурятии случилось смертельное ДТП с грузовиком
Водитель «легковушки» вылетел на встречную полосу
Текст: Евгения Гармаева
Сегодня, около 10 часов утра, на 199 км автодороги "Улан-Удэ-Турунтаево -Курумкан-Новый Уоян" произошло смертельное ДТП.
По предварительным данным водитель «Тойоты Камри» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Шахман»
«В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия»,
- рассказали в группе «Прибайкалье-инфо 24/7» со ссылкой на управление ГИБДД по РБ.
Фото: скриншот из видео телеграм-канала ДТП TV RUS