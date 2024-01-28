В районе Бурятии случилось смертельное ДТП с грузовиком

Сегодня, около 10 часов утра, на 199 км автодороги "Улан-Удэ-Турунтаево -Курумкан-Новый Уоян" произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным водитель «Тойоты Камри» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Шахман»

«В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия»,



- рассказали в группе «Прибайкалье-инфо 24/7» со ссылкой на управление ГИБДД по РБ.



Фото: скриншот из видео телеграм-канала ДТП TV RUS