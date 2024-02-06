Происшествия 06.02.2024 в 15:47

Жителя Бурятии будут судить за государственную измену

Ему грозит суровое наказание – вплоть до пожизненного заключения
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Текст: Андрей Константинов
Жителя Бурятии будут судить за государственную измену
На рассмотрение Верховного суда Бурятии поступило уголовное дело в отношении жителя республики, который обвиняется по статье 275 УК РФ – «Государственная измена». Как следует из судебной картотеки, первое заседание по нему состоится 12 февраля.

Фамилия обвиняемого в картотеке скрыта, также как и фамилия его адвоката.

Напомним, в ноябре прошлого года ФСБ сообщала о задержании в Бурятии пособника украинской разведки.

«Подозреваемый склонял российских военнослужащих к переходу на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения спецоперации. В качестве аргументов использовал заведомо ложные сведения, дискредитирующие Вооруженные силы России. Он гарантировал организовать российским военнослужащим связь с его кураторами из украинских спецслужб и полка «Азов» (признан террористической организацией, его деятельность запрещена на территории России)», - рассказывала тогда пресс-служба ФСБ.

В отношении задержанного мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Выяснить, касается ли поступившее в Верховный суд Бурятии дело именно этого человека, или речь идет о ком-то другом, пока не удалось.

Отметим, статья 275 УК РФ предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Фото: «Номер один»
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