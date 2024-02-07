В Бурятии парень поссорился с девушкой и от злости стал громить чужие автомобили

Утром 3 февраля в Отдел МВД России по Закаменскому району поступили заявления от двух местных жителей о повреждении их автомашин, припаркованных рядом с многоквартирным домом. Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. По горячим следам к вечеру они задержали подозреваемого – 20-летнего местного жителя, студента техникума.Полицейские выяснили, что молодой человек ночью гулял с друзьями. К утру он договорился о встрече со своей девушкой, которая также проводила время в кругу приятелей в гостях.В подъезде дома у пары случился словесный конфликт. Уходя, злость юноша выместил на находящихся рядом с домом иномарках: помял крыло одного из автомобилей и пробил дверь багажного отделения второго, после чего покинул место происшествия.Причиненный ущерб составил 20 тысяч и 35 тысяч рублей соответственно.Отметим, более года назад он привлекался к уголовной ответственности за кражу. В содеянном молодой человек признался.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений). Хулигану грозят принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.Фото: МВД по РБ